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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник

08:07 02.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие в Парке Горького в Москве
Прохожие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие в Парке Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москвичей в понедельник ожидает облачная погода, временами пройдут дожди, воздух прогреется до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Москве погода будет определяться влиянием фронта, ожидается облачная погода, временами пройдут небольшие дожди. Температура в мегаполисе поднимется до плюс 3-5, по области от плюс 1 до плюс 6", - сообщил Синенков.

Он добавил, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метра в секунду, атмосферное давление повысится до 744 миллиметров ртутного столба.
Небоскребы делового центра Москва-сити
06:51
Накануне 8 марта Москву ждет тепло и отсутствие осадков
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Александр СиненковПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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