Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москвичей в понедельник ожидает облачная погода, временами пройдут дожди, воздух прогреется до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве погода будет определяться влиянием фронта, ожидается облачная погода, временами пройдут небольшие дожди. Температура в мегаполисе поднимется до плюс 3-5, по области от плюс 1 до плюс 6", - сообщил Синенков.
Он добавил, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метра в секунду, атмосферное давление повысится до 744 миллиметров ртутного столба.