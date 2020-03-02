У православных христиан начинается Великий пост

Великий пост — самый строгий из всех многодневных постов. На всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. Многодневный пост завершится празднованием Христова Воскресения, или Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 19 апреля.