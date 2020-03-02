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Религия и мировоззрение
2020-03-02T08:13+0300
https://ria.ru/20200302/1566362038.html
У православных христиан начинается Великий пост
https://cdn24.img.ria.ru/images/92747/34/927473489_0:155:3005:1845_1036x0_80_0_0_31125052f4fb19c245a8bef63ca0738a.jpg
РИА Новости

У православных христиан начинается Великий пост

00:31 02.03.2020 (обновлено: 08:13 02.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУтренняя служба в Храме Христа Спасителя
Утренняя служба в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Утренняя служба в Храме Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Православные христиане в понедельник вступают в Великий пост — самый строгий и долгий из многодневных постов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит вечернее богослужение в храме Христа Спасителя.
Великий пост, называемый еще "Святой четыредесятницей", был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
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Как правильно подготовиться к Великому посту
Предстоятель РПЦ на первой неделе поста по традиции будет совершать ежедневные богослужения. Так, в понедельник патриарх совершит повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского (традиционно читается на первой неделе Великого поста) в храме Христа Спасителя, во вторник — в Богоявленском кафедральном соборе, в среду — в столичном Даниловом монастыре, а в четверг — в Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом посаде. Богослужения начнутся в 18.00.
Глава РПЦ будет совершать на предстоящей неделе также особую "великопостную" литургию - Литургию Преждеосвященных Даров: в среду утром в храме Христа Спасителя, а в пятницу - в Троице-Сергиевой лавре. Кроме того, в субботу патриарх совершит литургию в московском Покровском женском монастыре.
Великий пост — самый строгий из всех многодневных постов. На всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. Многодневный пост завершится празднованием Христова Воскресения, или Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 19 апреля.
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Религия и мировоззрениеВеликий пост 2020Новости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
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