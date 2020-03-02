Что можно и нельзя делать в Великий пост

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Православные христиане второго марта вступают в

Православные христиане второго марта вступают в Великий пост . Это особый период подготовки к главному празднику — Пасхе Христовой. Именно эти дни считаются наиболее строгими из всех постных в году. Об особенностях, ограничениях и послаблениях Святой Четыредесятницы — в материале РИА Новости.

Не такой, как остальные

На самом деле, постных дней в церковном календаре очень много: большая часть года. В общей сложности — свыше двухсот.

Немногие сегодня задумываются о том, что посты существовали в дохристианские времена, о чем постоянно упоминается в Ветхом Завете. Ограничения касались не только еды и питья, но и, например, разговоров.

Самым же первым говеющим был, судя по Библии, ветхозаветный пророк Моисей. Выведя евреев из Египта, он в одиночку взошел на гору Синай, где пробыл сорок дней и ночей.

"Хлеба не ел и воды не пил; и написал (Моисей. — Прим. ред.) на скрижалях слова завета, десятословие (десять заповедей. — Прим. ред.). Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним", — повествует книга Исход.

Аналогичный пост выдержал, прежде чем начать свою проповедь людям, и сам Сын Божий Иисус Христос. После крещения в реке Иордан он удалился в пустыню на сорок дней, где его всячески искушал дьявол. Однако Спаситель поборол все соблазны.

Собственно, преодоление как физических, так и духовных трудностей, согласно христианскому вероучению, — одна из главных целей воздержания. Внимание переключается с дел житейских и забот о телесном и материальном на жизнь духовную, молитву, участие в богослужениях и общение с Господом. Тем самым человек самосовершенствуется и приближается к Творцу.

Это относится и к Рождественскому посту, длящемуся 40 дней — с 28 ноября по 6 декабря включительно, и Успенскому 14-дневному (начинается 14 августа), и Петрову, в который верующие вступают через неделю после праздника Троицы. Тот же смысл вкладывается и в предписанное уставом воздержание в среду и пятницу — если, конечно, эти дни не приходятся на двунадесятые праздники. Есть еще однодневные посты в Крещенский сочельник (18 января) и когда отмечаются Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября).

Но Великий пост особый. И вот почему.

"Это семь подготовительных недель перед Страстной седмицей (когда мы вспоминаем последние дни земной жизни Спасителя), за которой следует Пасха. В великопостных богослужебных текстах это отражается", — уточняет церковный публицист иеромонах Макарий Маркиш.

Службы в этот период в Церкви не такие, как обычно. Прежде всего это выражается в аскетичности утренних и вечерних богослужений в будни: долгие молитвы и минимум песнопений.

"В период Святой Четыредесятницы человек, насколько это возможно, усиливает участие в церковной жизни. Сколько раз приходить в храм и когда именно — вопрос индивидуальный. Хорошо, конечно, явиться на литургию Преждеосвященных даров, которая совершается по средам и пятницам. А в первые четыре дня поста и в четверг пятой седмицы (в этом году — 1 апреля. — Прим. ред.) читается Великий покаянный канон Андрея Критского, тоже особенное богослужение", — поясняет иеромонах.

Когда можно вино?

Еще одно отличие Великого поста — более строгие ограничения в еде. Согласно церковному уставу, на протяжении всей Четыредесятницы и следующей за этим Страстной недели — вплоть до Пасхи — запрещается пища животного происхождения. Это целых 49 дней.

Ведь в Рождественский и Петров пост, например, можно есть рыбу. В течение двух недель перед праздником Успения Богоматери устав тоже предписывает полное воздержание от мяса, молока, рыбы и яиц, но зато август, как известно, богат на фрукты.

"В Церкви есть градация строгости поста. Самый мягкий — сырная седмица за неделю до Великой Четыредесятницы, когда можно все, кроме мяса. Следующий по строгости пост — это когда разрешается есть рыбу. Потом исключается и рыба, но остаются вино и елей (растительное масло). На еще более строгом этапе в рационе присутствует вареная пища без масла, и самый жесткий пост — это сухоядение, хлеб с водой и полное невкушение пищи", — объясняет известный реаниматолог иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

До Пасхи рыба, согласно уставу, разрешается только на праздники Благовещения (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим (12 апреля). Накануне Вербного воскресенья, в Лазареву субботу, допускается икра. Во все эти дни можно и вино.

Еда — не самоцель

В великопостный период есть и моменты особо строгого воздержания, когда, согласно монастырскому уставу, вовсе нельзя ничего есть. Это первые два дня поста и Страстная пятница на одноименной неделе перед Пасхой.

Но эти правила предназначены прежде всего для монахов — в некоторых обителях голодают даже четыре-пять первых дней. С мирянами тут нет полной ясности.

"Соблюдение Великого поста "по букве" подробно расписано в Типиконе и в соответствующих уставных указаниях. Мирянам применять их буквально следует лишь по благословению духовника. Многовековая традиция заключается в том, что миряне отказываются от мяса, молока, яиц и рыбы (послабления разрешаются в праздники Благовещения и Входа Господня в Иерусалим). А про день Великой (Страстной) пятницы устав говорит: "Могущий воздержаться от пищи да воздержится от нее вовсе, а не могущий вовсе да приложит для себя максимально строгое ограничение", — уточняет председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Поэтому в Церкви призывают мирян держаться "золотой середины" — не увлекаться чересчур строгим воздержанием, что лишь навредит здоровью. И в то же время пытаться хоть как-то ограничить себя, помня, что пищевые запреты — не цель, а одно из средств.

"Пост предполагает освобождение от разного рода зависимостей. Они касаются и пищи — нужно постараться нивелировать, как говорится, "получение кайфа" от еды и свести к минимуму время, проводимое за трапезой. Можно ограничить для себя интернет, просмотр телепередач, общение в социальных сетях. Людей с алкогольной или табачной зависимостями Церковь тоже призывает взять волю в кулак", — отмечает священнослужитель.

Еще одна цель поста, по его словам, — "прожить глубоко и молитвенно" великопостное время. Если кто-то вовсе не молится — пусть попробует. Кто редко, раз в год, ходит в храм, — пусть в пост делает это хотя бы раз в месяц.