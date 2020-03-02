Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-02T14:50+0300
https://ria.ru/20200302/1564898067.html
Прикоснись к Джульетте, обними смурфика. Туризм по легендарным местам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564897078_0:120:3072:1848_1036x0_80_0_0_b99768582bd09614c1460b8d8db09e19.jpg
РИА Новости

Прикоснись к Джульетте, обними смурфика. Туризм по легендарным местам

08:00 02.03.2020 (обновлено: 14:50 02.03.2020)
770
© Depositphotos / rabbit75_depДеревня Хускар, Испания
Деревня Хускар, Испания
© Depositphotos / rabbit75_dep
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Благодаря персонажам популярных книг и фильмов некоторые ничем не примечательные городки и деревни заинтересовали туристов. Куда поехать, чтобы побродить по замку из сериала "Аббатство Даунтон", постоять на балконе Джульетты или посидеть в кафе у синего дома смурфиков, — в материале РИА Новости.

Британский Даунтон и русская Териберка

"Сегодня регионы не упустят возможности попасть в фильм или бестселлер, но местные власти пока не очень умеют пользоваться продвижением через медиапроекты", — говорит Константин Гаранин, директор Центра территориального маркетинга, эксперт Международной программы развития ООН (UNPD).
Хотя, по его словам, и в России есть удачные примеры естественных декораций, превратившихся в туристическую достопримечательность. Например, село Териберка, прославившееся после "Левиафана". Или мраморный каньон и рускеальские водопады Карелии — там снимался фильм "...А зори здесь тихие".
© Фото : Nick Briggs/Carnival Film and Television Limited 2015 for MASTERPIECEСериал "Аббатство Даунтон"
Сериал Аббатство Даунтон
© Фото : Nick Briggs/Carnival Film and Television Limited 2015 for MASTERPIECE
Сериал "Аббатство Даунтон"
Но до Запада нам пока далеко. Так, многие сцены британского сериала "Аббатство Даунтон" снимали в замке XVII века в Хэмпшире, рассказывает консультант по маркетингу территорий, партнер Institute of Place Management (Великобритания) Наталия Белякова. Один из владельцев этого родового гнезда графов Карнарвонов коллекционировал египетские древности, часть которых и сегодня там хранится. Но едут сюда в основном поклонники телешоу. Это помогло собрать средства на восстановление здания — теперь исторические помещения сдают для съемок, свадеб, проводят экскурсии по замку.
Город Даунтон — это на самом деле деревня Бэмптон на западе Англии. Население — 2500 человек. Декорациями послужили церковь Святой Марии и старинная гимназия, в которой по сюжету находилась больница. Надо ли говорить, что именно эти здания чаще всего фотографируют?
© РИА Новости / Вера КазанцеваХускар — испанская родина смурфиков
Хускар – испанская родина смурфиков
© РИА Новости / Вера Казанцева
Хускар — испанская родина смурфиков
Анимационные фильмы тоже помогают туризму. В 2011 году в городке Хускар (Juzcar) в испанской Андалусии состоялась презентация мультфильма про смурфиков. Все дома там покрасили в синий цвет. И в следующие полгода городок, который принимал до девяти тысяч туристов в год, посетили 95 тысяч человек, приводит пример Наталия Белякова. Гостиничный и ресторанный бизнес процветают, организуются тематические мероприятия для гостей — ярмарки, свадьбы, конкурсы.

Дом Джульетты и страна Муми-троллей

"Еще в XVIII веке молодые люди с томиком Жан-Жака Руссо в руках повторяли швейцарские маршруты Элоизы из романа "Юлия, или Новая Элоиза" и шли по стопам героя книги Гете "Страдания молодого Вертера", — рассказывает Наталия Белякова.
© РИА Новости / Александр Вильф

Туристы у статуи Джульетты (скульптор Нерео Костантини) в Вероне

Туристы у статуи Джульетты в Вероне
1 из 4

Туристы у статуи Джульетты (скульптор Нерео Костантини) в Вероне

© РИА Новости / Александр Вильф
© AFP 2020 / Maurizio Lapira

Дом Джульетты в Вероне, Италия

Дом Джульетты в Вероне, Италия
2 из 4

Дом Джульетты в Вероне, Италия

© AFP 2020 / Maurizio Lapira
© www.lemonpage.de

Возле стены у дома Джульетты в Вероне

Возле стены у дома Джульетты в Вероне
3 из 4

Возле стены у дома Джульетты в Вероне

© www.lemonpage.de
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Исписанная именами влюбленных арка, ведущая во дворик дома Джульетты, Верона

Исписанная именами влюбленных арка, ведущая во дворик дома Джульетты
4 из 4

Исписанная именами влюбленных арка, ведущая во дворик дома Джульетты, Верона

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
1 из 4

Туристы у статуи Джульетты (скульптор Нерео Костантини) в Вероне

© РИА Новости / Александр Вильф
2 из 4

Дом Джульетты в Вероне, Италия

© AFP 2020 / Maurizio Lapira
3 из 4

Возле стены у дома Джульетты в Вероне

© www.lemonpage.de
4 из 4

Исписанная именами влюбленных арка, ведущая во дворик дома Джульетты, Верона

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Уильям Шекспир прославил итальянскую Верону, поселив там Ромео и Джульетту. В этом городе есть древнеримские и средневековые архитектурные памятники, летом ежегодно — оперный фестиваль, но главная достопримечательность — дом Джульетты, отмечает Наталия. Бронзовую скульптуру девушки, установленную в 1972 году во дворе, пришлось поменять на копию. Туристы так часто прикасались к ее груди (примета: повезет в любви), что металл не выдержал.
А финский Наантали раньше представляли туристам как самый солнечный город страны, где находится летняя резиденция президента. Но в 1993 году здесь открыли "Страну Муми-троллей" — тематический парк, посвященный героям Туве Янссон, и теперь сюда едут прежде всего ради этого, говорит эксперт.
© Depositphotos / ElenaNoevaМуми–парк в Наантали, Финляндия
Муми–парк в Наантали, Финляндия
© Depositphotos / ElenaNoeva
Муми–парк в Наантали, Финляндия

Опасная мода

Конечно, территориям не стоит связывать будущее только с придуманными персонажами или кино — мода слишком переменчива, отмечает Белякова.
Например, четыре года назад иностранцев очень заинтересовала резиденция Павла I — Гатчинский дворец. До этого гости больше хотели попасть в Петергоф и Пушкин. Оказалось, это связано с выходом британского мини-сериала "Война и мир" режиссера Тома Харпера. Все поехали смотреть на места съемок.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкБольшой Гатчинский дворец
Большой Гатчинский дворец
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
Большой Гатчинский дворец
Есть примеры и другого рода. Несколько берберских подземных домов в тунисском городе Матмата сняли в "Звездных войнах" как дом Люка Скайуокера. Естественно, началось паломничество. Построили отели в стиле киносаги. "Когда популярность фильма пошла на убыль, местные поняли, что уничтожили свой этнотуризм", — объясняет Наталия Белякова.
© Depositphotos / jkraft5

Отель Sidi Driss в Матмате, Тунис

Отель Sidi Driss в Матмате, Тунис
1 из 2

Отель Sidi Driss в Матмате, Тунис

© Depositphotos / jkraft5
© Pixabay/Matthias_Lemm

Поселок Матмата, Тунис

Поселок Матмата, Тунис
2 из 2

Поселок Матмата, Тунис

© Pixabay/Matthias_Lemm
1 из 2

Отель Sidi Driss в Матмате, Тунис

© Depositphotos / jkraft5
2 из 2

Поселок Матмата, Тунис

© Pixabay/Matthias_Lemm
И все же, как считает Константин Гаранин, "российским городам надо целенаправленно заниматься созданием привлекательных мест, популяризацией исторических и вымышленных персонажей, чтобы извлекать из этого выгоду".
В конце минувшего года на экраны вышел "Холоп" — самый кассовый российский фильм, собравший в прокате более трех миллиардов рублей. Но регионы, где он снимался, никак не воспользовались возможностью привлечь к себе внимание туристов, удивляется Гаранин.
Джокер
5 ноября 2019, 08:00Туризм
Лестница Джокера и города вампиров: куда едут туристы после кинопремьер
Еще один важный момент: литературного или киношного персонажа должны поддерживать жители города. "К примеру, Ноттингем отказался развивать бренд Робин Гуда, местные больше не хотят ассоциироваться с образом лесного разбойника, — уточняет эксперт Наталия Белякова. — В итоге герой средневековых английских баллад, кормивший туротрасль региона многие годы, уходит".
Местные жители говорят, что их город должен восприниматься как университетский центр, а не место, где отнимали частную собственность.
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
12 февраля, 08:00Туризм
Сказка для туриста. Как легенды делают города известными
400001
ТуризмФинляндияЛюк СкайуокерТуризмЗвездные войныНоттингемНовости - ТуризмТунис (страна)
Рекомендуем
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Кадр из фильма Матрица
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23СМИ сообщили об освобождении всех заложников в ТЦ на Филиппинах
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
15:12В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"
15:11Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
15:07СК попросил заочно арестовать экс-депутата Рады Мосийчука
15:06В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 120
15:02Мэр Томска наградил знаком "Меценат города" свою жену
15:01На рейсе Москва—Пекин нашли еще пассажира с подозрением на коронавирус
15:01Неизвестные распылили газ в метро в Петербурге
15:00В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте
14:59В Москве минувшая зима стала самой теплой за все время метеонаблюдений
14:58Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Лента новостейМолния