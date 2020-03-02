Прикоснись к Джульетте, обними смурфика. Туризм по легендарным местам

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Благодаря персонажам популярных книг и фильмов некоторые ничем не примечательные городки и деревни заинтересовали туристов. Куда поехать, чтобы побродить по замку из сериала "Аббатство Даунтон", постоять на балконе Джульетты или посидеть в кафе у синего дома смурфиков, — в материале РИА Новости.

Британский Даунтон и русская Териберка

"Сегодня регионы не упустят возможности попасть в фильм или бестселлер, но местные власти пока не очень умеют пользоваться продвижением через медиапроекты", — говорит Константин Гаранин, директор Центра территориального маркетинга, эксперт Международной программы развития ООН (UNPD).

Хотя, по его словам, и в России есть удачные примеры естественных декораций, превратившихся в туристическую достопримечательность. Например, село Териберка, прославившееся после "Левиафана". Или мраморный каньон и рускеальские водопады Карелии — там снимался фильм "...А зори здесь тихие".

© Фото : Nick Briggs/Carnival Film and Television Limited 2015 for MASTERPIECE Сериал "Аббатство Даунтон" © Фото : Nick Briggs/Carnival Film and Television Limited 2015 for MASTERPIECE Сериал "Аббатство Даунтон"

Но до Запада нам пока далеко. Так, многие сцены британского сериала "Аббатство Даунтон" снимали в замке XVII века в Хэмпшире, рассказывает консультант по маркетингу территорий, партнер Institute of Place Management (Великобритания) Наталия Белякова. Один из владельцев этого родового гнезда графов Карнарвонов коллекционировал египетские древности, часть которых и сегодня там хранится. Но едут сюда в основном поклонники телешоу. Это помогло собрать средства на восстановление здания — теперь исторические помещения сдают для съемок, свадеб, проводят экскурсии по замку.

Город Даунтон — это на самом деле деревня Бэмптон на западе Англии. Население — 2500 человек. Декорациями послужили церковь Святой Марии и старинная гимназия, в которой по сюжету находилась больница. Надо ли говорить, что именно эти здания чаще всего фотографируют?

Анимационные фильмы тоже помогают туризму. В 2011 году в городке Хускар (Juzcar) в испанской Андалусии состоялась презентация мультфильма про смурфиков. Все дома там покрасили в синий цвет. И в следующие полгода городок, который принимал до девяти тысяч туристов в год, посетили 95 тысяч человек, приводит пример Наталия Белякова. Гостиничный и ресторанный бизнес процветают, организуются тематические мероприятия для гостей — ярмарки, свадьбы, конкурсы.

Дом Джульетты и страна Муми-троллей

"Еще в XVIII веке молодые люди с томиком Жан-Жака Руссо в руках повторяли швейцарские маршруты Элоизы из романа "Юлия, или Новая Элоиза" и шли по стопам героя книги Гете "Страдания молодого Вертера", — рассказывает Наталия Белякова.

Уильям Шекспир прославил итальянскую Верону, поселив там Ромео и Джульетту. В этом городе есть древнеримские и средневековые архитектурные памятники, летом ежегодно — оперный фестиваль, но главная достопримечательность — дом Джульетты, отмечает Наталия. Бронзовую скульптуру девушки, установленную в 1972 году во дворе, пришлось поменять на копию. Туристы так часто прикасались к ее груди (примета: повезет в любви), что металл не выдержал.

А финский Наантали раньше представляли туристам как самый солнечный город страны, где находится летняя резиденция президента. Но в 1993 году здесь открыли "Страну Муми-троллей" — тематический парк, посвященный героям Туве Янссон, и теперь сюда едут прежде всего ради этого, говорит эксперт.

Опасная мода

Конечно, территориям не стоит связывать будущее только с придуманными персонажами или кино — мода слишком переменчива, отмечает Белякова.

Например, четыре года назад иностранцев очень заинтересовала резиденция Павла I — Гатчинский дворец. До этого гости больше хотели попасть в Петергоф и Пушкин. Оказалось, это связано с выходом британского мини-сериала "Война и мир" режиссера Тома Харпера. Все поехали смотреть на места съемок.

Есть примеры и другого рода. Несколько берберских подземных домов в тунисском городе Матмата сняли в "Звездных войнах" как дом Люка Скайуокера. Естественно, началось паломничество. Построили отели в стиле киносаги. "Когда популярность фильма пошла на убыль, местные поняли, что уничтожили свой этнотуризм", — объясняет Наталия Белякова.

И все же, как считает Константин Гаранин, "российским городам надо целенаправленно заниматься созданием привлекательных мест, популяризацией исторических и вымышленных персонажей, чтобы извлекать из этого выгоду".

В конце минувшего года на экраны вышел "Холоп" — самый кассовый российский фильм, собравший в прокате более трех миллиардов рублей. Но регионы, где он снимался, никак не воспользовались возможностью привлечь к себе внимание туристов, удивляется Гаранин.

Еще один важный момент: литературного или киношного персонажа должны поддерживать жители города. "К примеру, Ноттингем отказался развивать бренд Робин Гуда, местные больше не хотят ассоциироваться с образом лесного разбойника, — уточняет эксперт Наталия Белякова. — В итоге герой средневековых английских баллад, кормивший туротрасль региона многие годы, уходит".