Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T23:44+0300
https://ria.ru/20200301/1566321543.html
В Греции избили двух журналистов
https://cdn24.img.ria.ru/images/100918/37/1009183769_0:71:1341:825_1036x0_80_0_0_fd563e9ee62d6d1658f29f18314d06ca.jpg
РИА Новости

В Греции избили двух журналистов

23:43 01.03.2020 (обновлено: 23:44 01.03.2020)
3077
© AP Photo / Ayis TheosГреческая полиция
Греческая полиция
© AP Photo / Ayis Theos
Греческая полиция. Архивное фото
АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Нападение на двух журналистов зарубежных СМИ совершено на острове Лесбос во время их работы по освещению ситуацию с мигрантами, власти Греции должны не допустить новых нападений, заявила Ассоциация корреспондентов иностранной прессы FPA.
На Лесбос постоянно прибывают лодки с нелегальными мигрантами, ситуация на острове взрывоопасная - местные жители недовольны большим количество мигрантов, мигранты возмущены нечеловеческими условиями в лагерях. После открытия Турцией границы с ЕС мигранты двинулись в Грецию сушей и морем. При этом министерство иностранных дел Греции заявило, что Турция ведет кампанию по дезинформации и сообщения о десятках тысяч проникших в Грецию мигрантах не соответствуют действительности.
Беженец и сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Вчера, 08:00
Турция грозит Европе ордой мигрантов, чтобы та "повлияла на Россию"
"С особой озабоченность мы узнали, что группы людей на Лесбосе организованно нападают и обливают грязью журналистов, которые находятся на острове для освещения последних инцидентов с потоком мигрантов и беженцев из Турции. Зарегистрированы, по крайней мере, уже два инцидента с коллегами, которые получили серьезные травмы, их оборудование похищено или повреждено", - говорится в заявлении FPA.
Ассоциация рекомендует коллегам, едущим в этот район, быть особо внимательными при выполнении своих обязанностей.
"Мы призываем власти немедленно вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшие нападения. Мы приветствуем заверения, которые мы получили от канцелярии премьер-министра и полицейских органов, что подобные инциденты повторяться не будут, и мы ожидаем принятия соответствующих мер для их претворения", - говорится в заявлении.
В Греции постоянно происходят нападения на журналистов, в том числе зарубежных СМИ, при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. При этом полиция как правило не пресекает подобные нападения, даже если становится их свидетелем.
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
19 января, 20:05
В Афинах напали на фотожурналиста
11823114
Обсудить 4
Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииЛесбосГрецияТурцияВ мире
Рекомендуем
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Акция памяти Георгиевская ленточка
В Раде назвали отказ от празднования Дня Победы цинизмом
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23СМИ сообщили об освобождении всех заложников в ТЦ на Филиппинах
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
15:12В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"
15:11Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
15:07СК попросил заочно арестовать экс-депутата Рады Мосийчука
15:06В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 120
15:02Мэр Томска наградил знаком "Меценат города" свою жену
15:01На рейсе Москва—Пекин нашли еще пассажира с подозрением на коронавирус
15:01Неизвестные распылили газ в метро в Петербурге
15:00В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте
14:59В Москве минувшая зима стала самой теплой за все время метеонаблюдений
14:58Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Лента новостейМолния