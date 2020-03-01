В Греции избили двух журналистов

АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Нападение на двух журналистов зарубежных СМИ совершено на острове Нападение на двух журналистов зарубежных СМИ совершено на острове Лесбос во время их работы по освещению ситуацию с мигрантами, власти Греции должны не допустить новых нападений, заявила Ассоциация корреспондентов иностранной прессы FPA

На Лесбос постоянно прибывают лодки с нелегальными мигрантами, ситуация на острове взрывоопасная - местные жители недовольны большим количество мигрантов, мигранты возмущены нечеловеческими условиями в лагерях. После открытия Турцией границы с ЕС мигранты двинулись в Грецию сушей и морем. При этом министерство иностранных дел Греции заявило, что Турция ведет кампанию по дезинформации и сообщения о десятках тысяч проникших в Грецию мигрантах не соответствуют действительности.

"С особой озабоченность мы узнали, что группы людей на Лесбосе организованно нападают и обливают грязью журналистов, которые находятся на острове для освещения последних инцидентов с потоком мигрантов и беженцев из Турции. Зарегистрированы, по крайней мере, уже два инцидента с коллегами, которые получили серьезные травмы, их оборудование похищено или повреждено", - говорится в заявлении FPA.

Ассоциация рекомендует коллегам, едущим в этот район, быть особо внимательными при выполнении своих обязанностей.

"Мы призываем власти немедленно вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшие нападения. Мы приветствуем заверения, которые мы получили от канцелярии премьер-министра и полицейских органов, что подобные инциденты повторяться не будут, и мы ожидаем принятия соответствующих мер для их претворения", - говорится в заявлении.