Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
В отчете, опубликованном на сайте организации, говорится, что заражение коронавирусом вне Китая зафиксировано уже в 58 странах. Количество летальных исходов выросло до 104 (18 за сутки).
Вирус за последние сутки проник еще в пять стран – Азербайджан, Эквадор, Ирландию, Монако и Катар.
По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 79 968 человек, скончались 2873. Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру составляет 87 137 человек.
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