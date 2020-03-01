Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле. Архивное фото

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле

© AP Photo / Lee Jin-man Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле

В отчете, опубликованном на сайте организации, говорится, что заражение коронавирусом вне Китая зафиксировано уже в 58 странах. Количество летальных исходов выросло до 104 (18 за сутки).

Вирус за последние сутки проник еще в пять стран – Азербайджан, Эквадор, Ирландию, Монако и Катар.