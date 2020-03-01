В Северной Македонии полицейские нашли грузовик с 78 мигрантами

БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Полиция Полиция Северной Македонии обнаружила 78 мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в грузовике в регионе, прилегающем к границе с Грецией , сообщило МВД республики.

Министр внутренних дел Наке Чулев заявил в пятницу, что полиция и спецслужбы Северной Македонии готовы к возможному наплыву нелегальных мигрантов из Сирии через Турцию. Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

"Первого марта около 04.00 часов (06.00 мск) в поселке Чешми-Штип на строящейся трассе Штип-Кочани сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль IVECO с регистрацией города Скопье, которым управляли двое жителей Велеса, которые ранее не затормозили по требованию", - сообщило МВД республики.

"В грузовике были найдены 78 мигрантов – 41 из Пакистана, 26 из Афганистана, пять из Сирии, четыре из Египта и двое из Турции. Водитель и его напарник были задержаны, идет расследование", - уточнило ведомство.