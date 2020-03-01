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В Северной Македонии полицейские нашли грузовик с 78 мигрантами
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РИА Новости

В Северной Македонии полицейские нашли грузовик с 78 мигрантами

23:09 01.03.2020 (обновлено: 23:10 01.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкГреко-македонская граница
Греко-македонская граница
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Греко-македонская граница. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Полиция Северной Македонии обнаружила 78 мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в грузовике в регионе, прилегающем к границе с Грецией, сообщило МВД республики.
Министр внутренних дел Наке Чулев заявил в пятницу, что полиция и спецслужбы Северной Македонии готовы к возможному наплыву нелегальных мигрантов из Сирии через Турцию. Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.
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"Первого марта около 04.00 часов (06.00 мск) в поселке Чешми-Штип на строящейся трассе Штип-Кочани сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль IVECO с регистрацией города Скопье, которым управляли двое жителей Велеса, которые ранее не затормозили по требованию", - сообщило МВД республики.
"В грузовике были найдены 78 мигрантов – 41 из Пакистана, 26 из Афганистана, пять из Сирии, четыре из Египта и двое из Турции. Водитель и его напарник были задержаны, идет расследование", - уточнило ведомство.
Полиция Северной Македонии в минувший четверг обнаружила 40 нелегальных мигрантов в микроавтобусе в приграничном с Грецией регионе страны на магистральной трассе Штип-Радовиш.
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