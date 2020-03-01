Сирия и временное правительство Ливии возобновили работу дипмиссий

"На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании между МИД Сирии и Ливии относительно возобновления работы дипмиссий и координации позиций двух стран на международной и региональной аренах", - сообщает САНА.

Агентство также сообщило о том, что в ходе встречи Муаллем подтвердил, что Дамаск уделяет особое внимание развитию отношений с Триполи и выступает против амбиций Турции в Ливии.