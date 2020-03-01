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Сирия и временное правительство Ливии возобновили работу дипмиссий
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РИА Новости

Сирия и временное правительство Ливии возобновили работу дипмиссий

22:57 01.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время российско-сирийских переговоров в Дамаске
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время российско-сирийских переговоров в Дамаске
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КАИР, 1 мар - РИА Новости. Сирия и временное правительство Ливии, заседающее в Тобруке, подписали меморандум о возобновлении работы дипмиссий и координации своих позиций на международной и региональной аренах, об этом сообщает сирийское агентство САНА.
По данным СМИ, глава МИД Сирии Валид Муаллем в воскресенье принял ливийскую делегацию во главе с вице-премьером работающего в Тобруке правительства Абдель Рахманом аль-Ахиришем и главой МИД Абдельхади аль-Хувейджем.
"На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании между МИД Сирии и Ливии относительно возобновления работы дипмиссий и координации позиций двух стран на международной и региональной аренах", - сообщает САНА.
Агентство также сообщило о том, что в ходе встречи Муаллем подтвердил, что Дамаск уделяет особое внимание развитию отношений с Триполи и выступает против амбиций Турции в Ливии.
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Валид МуаллемЛивияСирияВ мире
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