Сирия и временное правительство Ливии возобновили работу дипмиссий

По данным СМИ, глава МИД Сирии Валид Муаллем в воскресенье принял ливийскую делегацию во главе с вице-премьером работающего в Тобруке правительства Абдель Рахманом аль-Ахиришем и главой МИД Абдельхади аль-Хувейджем.
"На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании между МИД Сирии и Ливии относительно возобновления работы дипмиссий и координации позиций двух стран на международной и региональной аренах", - сообщает САНА.
Агентство также сообщило о том, что в ходе встречи Муаллем подтвердил, что Дамаск уделяет особое внимание развитию отношений с Триполи и выступает против амбиций Турции в Ливии.
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