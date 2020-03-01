В Германии число подтвержденных случаев коронавируса выросло до 129

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии выросло до 129, сообщил институт Роберта Коха.
Ранее в воскресенье институт сообщал о 117 случаях.
"В Германии на сегодняшний день подтверждены 129 случаев инфекции вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении института, ведущего статистику заболеваний коронавирусом в стране.
Заражения зафиксированы в девяти федеральных землях из 16. Наибольшее число - в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (74), далее Бавария (23), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (15) и Гессен (8). Отдельные случаи в Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи.
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