В Германии число подтвержденных случаев коронавируса выросло до 129

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса Германии выросло до 129, сообщил институт Роберта Коха.

Ранее в воскресенье институт сообщал о 117 случаях.

"В Германии на сегодняшний день подтверждены 129 случаев инфекции вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении института, ведущего статистику заболеваний коронавирусом в стране.

Заражения зафиксированы в девяти федеральных землях из 16. Наибольшее число - в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (74), далее Бавария (23), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (15) и Гессен (8). Отдельные случаи в Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.