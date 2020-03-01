Российские военные провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Олег Журавлев.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам... в провинции Алеппо", - заявил Журавлев.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Метрас – Квайрес – Бир-Хамид-Эль-Али – Бир-Кантари – Мишрака – Айн-Иса – Швайхан – аэродром Метрас, добавил он.