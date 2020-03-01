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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-01T22:37+0300
https://ria.ru/20200301/1566251093.html
Российские военные провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a1ee588c9d79b6e8f578d278ec717a4.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо

22:37 01.03.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Олег Журавлев.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам... в провинции Алеппо", - заявил Журавлев.
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Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Метрас – Квайрес – Бир-Хамид-Эль-Али – Бир-Кантари – Мишрака – Айн-Иса – Швайхан – аэродром Метрас, добавил он.
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