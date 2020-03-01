В Иране прокомментировали вывод американских войск из Афганистана

В тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство (Афганистана – ред.) и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных". Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пленных талибов, и "этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием".