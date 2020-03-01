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В Иране прокомментировали вывод американских войск из Афганистана
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РИА Новости

В Иране прокомментировали вывод американских войск из Афганистана

22:31 01.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вторжение США в Афганистан и последующее присутствие в этой стране закончились "капитуляцией", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Американским оккупантам никогда не следовало вторгаться в Афганистан. Но они так сделали и свалили вину на всех остальных за последствия. Теперь, после 19 лет унижения, США предложили (акт –ред.) о капитуляции. Будь то в Афганистане, Сирии, Ираке или Йемене, США – это единственная проблема. Они уйдут, оставив после себя полный бардак", - написал глава МИД Ирана в Twitter.
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи.
В тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство (Афганистана – ред.) и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных". Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пленных талибов, и "этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием".
Президент США Дональд Трамп
29 февраля, 22:53
Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно
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Мохаммад Джавад ЗарифАфганистанТалибанИранСШАВ мире
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