Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Мигранты на границе между Турцией и Грецией

Мигранты на границе между Турцией и Грецией

АФИНЫ, 1 мар – РИА Новости. Правительство Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.

По его словам, Турция направляет и поощряет перемещение нелегальных мигрантов.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. За прошедшие три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.

"Вместо того чтобы ограничить незаконных перевозчиков мигрантов и беженцев, Турция сама стала перевозчиком. Собравшиеся люди насильно пытаются проникнуть на территорию Греции, несмотря на тот факт, что греческая сторона ясно дала понять, что вообще не разрешен их проход", - заявил Петсас.

Он подчеркнул, что из-за своего скоординированного и массового характера это перемещение людей не имеет ничего общего с международным правом убежища, которое касается только отдельных дел.