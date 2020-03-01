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Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
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РИА Новости

Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

22:16 01.03.2020
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© REUTERS / Huseyin AldemirМигранты на границе между Турцией и Грецией
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
© REUTERS / Huseyin Aldemir
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
АФИНЫ, 1 мар – РИА Новости. Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
По его словам, Турция направляет и поощряет перемещение нелегальных мигрантов.
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Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. За прошедшие три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
"Вместо того чтобы ограничить незаконных перевозчиков мигрантов и беженцев, Турция сама стала перевозчиком. Собравшиеся люди насильно пытаются проникнуть на территорию Греции, несмотря на тот факт, что греческая сторона ясно дала понять, что вообще не разрешен их проход", - заявил Петсас.
Он подчеркнул, что из-за своего скоординированного и массового характера это перемещение людей не имеет ничего общего с международным правом убежища, которое касается только отдельных дел.
"В этих условиях нынешняя ситуация представляет собой активную, серьезную, исключительную и асимметричную угрозу национальной безопасности страны. Собравшиеся лица используются Турцией в качестве пешек для оказания дипломатического давления", - заявил Петсас.
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