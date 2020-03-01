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Глава Евросовета и премьер Греции посетят границу с Турцией
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РИА Новости

Глава Евросовета и премьер Греции посетят границу с Турцией

22:14 01.03.2020 (обновлено: 22:52 01.03.2020)
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© REUTERS / Huseyin AldemirСотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
© REUTERS / Huseyin Aldemir
БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель вместе с премьером Греции посетит в ближайший вторник на фоне нового миграционного кризиса приграничную территорию с Турцией, сообщил Мишель в Twitter.
"Мы поддерживаем усилия Греции по охране европейских границ и внимательно следим за ситуацией на месте. Я посещу греко-турецкую границу во вторник вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом", - говорится в заявлении.
"Границы Греции являются внешними границами Европы. Мы будем защищать их. Я посещу в Эвросе сухопутную границу с Турцией вместе с Шарлем Мишелем, президентом Евросовета, во вторник. Еще раз повторю, не пытайтесь въехать в Грецию незаконно - вы вернут обратно", - написал в свою очередь Мицотакис в Twitter.
Он сообщил также, что греческий совет национальной безопасности принял решение максимально повысить уровень сдерживания на границах и в течение месяца не принимать новые заявления о предоставлении убежища.
"Мы обращаемся к статье 78.3 Договора (о функционировании) ЕС, чтобы обеспечить полную европейскую поддержку", - написал далее Мицотакис. Это положение гласит, что в чрезвычайной ситуации, вызванной резким притоком мигрантов, совет министров ЕС (по предложению Еврокомиссии и после консультации с Европарламентом) может принять особые меры для поддержки затронутых стран.
В воскресенье после экстренного заседания совета национальной безопасности Греции официальный представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что ситуация с беженцами представляет "активную, серьезную, исключительную и асимметричную угрозу национальной безопасности страны".
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииКириакос МицотакисЕвросоветШарль МишельГрецияТурцияВ мире
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