Глава Евросовета и премьер Греции посетят границу с Турцией

Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции

БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Глава Европейского совета Глава Европейского совета Шарль Мишель вместе с премьером Греции посетит в ближайший вторник на фоне нового миграционного кризиса приграничную территорию с Турцией , сообщил Мишель в Twitter.

"Мы поддерживаем усилия Греции по охране европейских границ и внимательно следим за ситуацией на месте. Я посещу греко-турецкую границу во вторник вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом ", - говорится в заявлении

"Границы Греции являются внешними границами Европы. Мы будем защищать их. Я посещу в Эвросе сухопутную границу с Турцией вместе с Шарлем Мишелем, президентом Евросовета, во вторник. Еще раз повторю, не пытайтесь въехать в Грецию незаконно - вы вернут обратно", - написал в свою очередь Мицотакис в Twitter

Он сообщил также, что греческий совет национальной безопасности принял решение максимально повысить уровень сдерживания на границах и в течение месяца не принимать новые заявления о предоставлении убежища.

"Мы обращаемся к статье 78.3 Договора (о функционировании) ЕС, чтобы обеспечить полную европейскую поддержку", - написал далее Мицотакис. Это положение гласит, что в чрезвычайной ситуации, вызванной резким притоком мигрантов, совет министров ЕС (по предложению Еврокомиссии и после консультации с Европарламентом) может принять особые меры для поддержки затронутых стран.