Во Франции число зараженных коронавирусом увеличилось до 130

ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 130 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломона.
В субботу сообщалось о 100 случаях заболевания коронавирусом во Франции.
По последним данным, из 130 зараженных двое скончались, 12 человек выздоровели и 116 остаются в больницах, в том числе девять в тяжелом состоянии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи.
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