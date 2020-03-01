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Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
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РИА Новости

Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных

21:39 01.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает компенсацию взносов за капитальный ремонт вдовам военнослужащих, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Конституционный суд России в феврале этого года признал не соответствующими конституции положения закона о статусе военнослужащих, так как неопределенность этих положений позволяет отказывать вдовам военнослужащих в компенсации расходов на капремонт общего имущества многоквартирных жилых домов. Основанием для рассмотрения этого дела стала жалоба россиянки Галины Журавель из Калининграда, чей муж, отслужив 20 лет по контракту, скончался после увольнения.
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Региональный центр соцподдержки, позицию которого поддержали суды, отказал Журавель в компенсации расходов на капремонт общего имущества дома на основании того, что эти расходы не относятся к затратам на содержание и ремонт объектов общего пользования. Как указывала заявительница в своей жалобе в КС РФ, неясность закона позволяет судам в разных регионах принимать противоположные решения по аналогичным спорам. Журавель отмечала, что оспариваемая норма нарушает конституционный принцип равенства и ее право на соцобеспечение.
Как ранее пояснял первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, изменения в законодательстве направлены на обеспечение данной категории не только выплатами за текущее содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но и компенсационных выплат за взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
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