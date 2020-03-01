Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных

Конституционный суд России в феврале этого года признал не соответствующими конституции положения закона о статусе военнослужащих, так как неопределенность этих положений позволяет отказывать вдовам военнослужащих в компенсации расходов на капремонт общего имущества многоквартирных жилых домов. Основанием для рассмотрения этого дела стала жалоба россиянки Галины Журавель из Калининграда, чей муж, отслужив 20 лет по контракту, скончался после увольнения.

Региональный центр соцподдержки, позицию которого поддержали суды, отказал Журавель в компенсации расходов на капремонт общего имущества дома на основании того, что эти расходы не относятся к затратам на содержание и ремонт объектов общего пользования. Как указывала заявительница в своей жалобе в КС РФ, неясность закона позволяет судам в разных регионах принимать противоположные решения по аналогичным спорам. Журавель отмечала, что оспариваемая норма нарушает конституционный принцип равенства и ее право на соцобеспечение.