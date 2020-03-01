В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо

Базилику, известную полотнами Караваджо на сюжеты о жизни святого Матфея, закрыли по указанию посольства Франции при Святом престоле.

Итальянские СМИ пишут, что по дороге священнослужитель делал остановки в Ломбардии, где находится очаг вспышки заражения коронавирусом. Сейчас там зафиксировано почти 1 тысяча случаев заражения при проведенных 7 тысячах анализов.