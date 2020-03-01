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В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
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РИА Новости

В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо

21:28 01.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 1 мар – РИА Новости. Римская базилика Сан-Луиджи-деи-Франчези, где находятся три картины Караваджо, закрылась на неопределенный срок, говорится на сайте церкви.
Базилику, известную полотнами Караваджо на сюжеты о жизни святого Матфея, закрыли по указанию посольства Франции при Святом престоле.
Как стало известно РИА Новости, один из бывших священников базилики заболел коронавирусом. 15 февраля он уехал из Рима, направившись на машине во Францию. Сейчас он находится в больнице в Париже.
Итальянские СМИ пишут, что по дороге священнослужитель делал остановки в Ломбардии, где находится очаг вспышки заражения коронавирусом. Сейчас там зафиксировано почти 1 тысяча случаев заражения при проведенных 7 тысячах анализов.
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