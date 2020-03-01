Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию

Закон увеличивает с 500 до 3 тысяч рублей максимальную сумму недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих взысканию за счет имущества должника.