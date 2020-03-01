Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T21:08+0300
https://ria.ru/20200301/1566197481.html
Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565241023_0:217:2834:1811_1036x0_80_0_0_30c02ebd8ef64a7950a24abd36e615f6.jpg
РИА Новости

Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию

21:08 01.03.2020
362
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении потолка недоимок по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве, подлежащих взысканию за счет имущества должника.
Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.
Закон увеличивает с 500 до 3 тысяч рублей максимальную сумму недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих взысканию за счет имущества должника.
Изменения законодательства позволят снизить поступление на исполнение в ФССП актов уполномоченных органов о взыскании незначительных сумм задолженности по фискальным платежам, что, в свою очередь, будет способствовать повышению результативности работы, а также более эффективному осуществлению задач, возложенных на ФССП России.
Закон вступает в силу 1 апреля.
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ
17:50
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
401100
Обсудить 0
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
Стенд Международного информационного агентства и радио Спутник
"Репортеры без границ" прокомментировали задержания в Sputnik Турция
Главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе
В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Блогер Диденко рассказала о последней воле мужа, погибшего в бане
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
СМИ проверило диплом блогера, устроившей вечеринку с сухим льдом
Журналисты Sputnik Турция освобождены после допроса в Анкаре
В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления
Дворец правосудия в Анкаре
Задержанных в Анкаре журналистов Sputnik завели во Дворец правосудия
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Сотрудники полиции у здания российского посольства в Анкаре, Турция. 28 февраля 2020
Сотрудников Sputnik Турция задержали после допроса в прокуратуре
Автомобиль реанимации на дороге
Врач рассказал, как вести себя за рулем при симптомах инфаркта
Сотрудник пограничной службы Украины
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:52Президент Аргентины представит закон о легализации абортов
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
Лента новостейМолния