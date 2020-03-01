Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении потолка недоимок по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве, подлежащих взысканию за счет имущества должника.
Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.
Закон увеличивает с 500 до 3 тысяч рублей максимальную сумму недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих взысканию за счет имущества должника.
Изменения законодательства позволят снизить поступление на исполнение в ФССП актов уполномоченных органов о взыскании незначительных сумм задолженности по фискальным платежам, что, в свою очередь, будет способствовать повышению результативности работы, а также более эффективному осуществлению задач, возложенных на ФССП России.
Закон вступает в силу 1 апреля.