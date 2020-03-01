Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции

При доставке воинской корреспонденции фельдъегеря могут иметь при себе табельное оружие (огнестрельное оружие и специальные средства), основания для перемещения которого через границы двух стран установлены соглашением.

До подписания закона из-за отсутствия правового статуса фельдъегерей, вооруженных табельным оружием, были трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля при пересечении государственных границ России и Сирии, при этом создавались предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации.