Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации межправительственного соглашения с Сирией о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соглашение устанавливает правовую основу сотрудничества для защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в российские воинские формирования, дислоцированные на территории Сирии.
При доставке воинской корреспонденции фельдъегеря могут иметь при себе табельное оружие (огнестрельное оружие и специальные средства), основания для перемещения которого через границы двух стран установлены соглашением.
До подписания закона из-за отсутствия правового статуса фельдъегерей, вооруженных табельным оружием, были трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля при пересечении государственных границ России и Сирии, при этом создавались предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации.