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В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
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РИА Новости

В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию

20:23 01.03.2020 (обновлено: 20:24 01.03.2020)
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© REUTERS / Stephane MaheПроизводство медицинских масок
Производство медицинских масок
© REUTERS / Stephane Mahe
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Крупная энергетическая конференция CERAWeek, которая проходит ежегодно в американском Хьюстоне, отменена из-за коронавируса, сообщили в воскресенье организаторы.
"В свете развития обстановки мы отменяем CERAWeek 2020 года, которая должна была пройти 9-13 марта в Хьюстоне. Мы делаем это с глубоким разочарованием. В последние несколько дней широко распространилась обеспокоенность относительно коронавируса COVID-19", - говорится в письме организаторов, которое получили зарегистрированные участники и гости конференции.
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В сообщении отмечается, что власти США ужесточили требования въезда в страну и отменили ряд мероприятий.
В конференции в Хьюстоне должны были принять участие делегаты из 80 стран, включая руководителей крупнейших энергетических компаний и министров энергетики.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
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СШАРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыХьюстонВ мире
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