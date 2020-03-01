Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола об обмене информацией в электронном виде между странами СНГ для налогового администрирования, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает обмен в автоматическом режиме между компетентными госорганами информацией о доходах юридических лиц одного государства-участника протокола, полученных в другом государстве-участнике протокола, а также о доходах физических лиц - граждан одного государства-участника, полученных ими в другом государстве-участнике.
Ратификация протокола будет способствовать предотвращению уклонения от уплаты налогов и сборов, а также дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ.