Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными

Документ предусматривает обмен в автоматическом режиме между компетентными госорганами информацией о доходах юридических лиц одного государства-участника протокола, полученных в другом государстве-участнике протокола, а также о доходах физических лиц - граждан одного государства-участника, полученных ими в другом государстве-участнике.