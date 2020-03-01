В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу

АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Нелегальные мигранты продолжают попытки прорваться в Грецию с турецкой территории через сухопутную границу, с 6 утра (7 мск) до 6 вечера власти предотвратили примерно 5,5 тысячи их попыток проникнуть в Грецию. Такие данные предоставили журналистам в греческом правительстве.
За день власти Греции произвели 60 арестов и возбудили дела о незаконном въезде в страну.
В субботу и в ночь на воскресенье были зафиксированы почти 10 тысяч попыток пройти в Грецию, арестованы 73 человека.