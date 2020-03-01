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В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
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РИА Новости

В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу

20:17 01.03.2020 (обновлено: 20:26 01.03.2020)
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АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Нелегальные мигранты продолжают попытки прорваться в Грецию с турецкой территории через сухопутную границу, с 6 утра (7 мск) до 6 вечера власти предотвратили примерно 5,5 тысячи их попыток проникнуть в Грецию. Такие данные предоставили журналистам в греческом правительстве.
За день власти Греции произвели 60 арестов и возбудили дела о незаконном въезде в страну.
В субботу и в ночь на воскресенье были зафиксированы почти 10 тысяч попыток пройти в Грецию, арестованы 73 человека.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. К границе потянулись тысячи мигрантов. Греция закрыла свои границы и разместила на границе полицию и военных.
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