В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек

РИМ, 1 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Италии превысило 1,5 тысячи, но динамика выздоровлений улучшилась, заявил на пресс-конференции глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

По итогам субботы он говорил, что число зараженных в Италии достигло 1049, число жертв возросло на восемь - до 29, выздоровели за предшествующие сутки пятеро.

"Число выздоровевших по сравнению со вчерашним днем выросло на 33 человека, то есть у нас 83 выздоровевших. Также мы зафиксировали пять смертельных исходов. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что зависимость от коронавируса не установлена ни в одном из 34 случаев, как вы знаете, высший институт здравоохранения ведет проверку", - сказал Боррелли.

Общее число людей, которые заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577, сказал представитель властей. Эти данные не включают выздоровевших и скончавшихся.