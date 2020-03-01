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Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
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РИА Новости

Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов

20:10 01.03.2020 (обновлено: 20:11 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, исключающий необходимость получения перевозчиками специального разрешения на перевозки по автодорогам грузов повышенной опасности, в том числе взрывчатых веществ, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
Согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), грузы повышенной опасности - те, которые могут быть использованы в террористических целях. К ним, в частности, относятся взрывчатые вещества и изделия, токсичные (за исключением аэрозолей) и воспламеняющиеся газы, легковоспламеняющиеся жидкости, радиоактивные материалы, инфекционные вещества.
Табличка на двери лаборатории
10 января, 11:14
В России вступили в силу новые правила перевозки опасных грузов
Закон отменяет необходимость получения спецразрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, которое перевозит такие грузы в целях особо важных государственных и оборонных нужд или обеспечения безопасности страны. В связи с этим исключается и необходимость согласования маршрута их перевозки с владельцами автодорог. Сейчас такое исключение сделано при перевозках военной техники и вооружений.
При этом будет исключен доступ к информации о таких перевозках лицам, не имеющим допуска к гостайне.
До принятия закона движение по автодорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, отнесенных, согласно ДОПОГ, к грузам повышенной опасности, допускалось при наличии спецразрешения, выдаваемого уполномоченным органом при условии согласования маршрута перевозки. После получения заявки на перевозку такого груза Ространснадзор согласовывал маршрут перевозки с владельцами автодорог. Однако владельцы автодорог не отнесены к людям, наделенным полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к гостайне.
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Владимир ПутинРоссияОбщество
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