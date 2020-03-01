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Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
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РИА Новости

Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу

20:03 01.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощенном порядке въезда иностранцев по электронным визам через автомобильные и речные пункты пропуска Дальневосточного федерального округа (ДФО), документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Перечень воздушных, автомобильных, речных и смешанных пунктов пропуска, расположенных в ДФО, через которые иностранцы могут въезжать в Россию по электронным визам, будет определяться правительством РФ.
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При этом не предусматривается распространение упрощенного порядка въезда в РФ по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска, расположенные в ДФО. Как ранее отмечал кабмин, в железнодорожных пунктах пропуска нет технической возможности проверить электронные визы.
Технические решения для проверки электронных виз разрабатывались для пунктов пропуска, оснащенных программно-техническими комплексами ведомственного сегмента Пограничной службы ФСБ России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, отмечают авторы законопроекта.
Правительство ранее сообщало, что изменения позволят создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, что будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в них необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов всех уровней, а также укреплению экономики ДФО в целом.
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Владимир ПутинДальневосточный ФООбщество
Популярные комментарии
Действия странные какие то. Мало ему китайцев на дальнем Востоке?
1 марта, 20:09
Сергей Новиков
1700001
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