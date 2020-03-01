Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощенном порядке въезда иностранцев по электронным визам через автомобильные и речные пункты пропуска Дальневосточного федерального округа ( ДФО ), документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Перечень воздушных, автомобильных, речных и смешанных пунктов пропуска, расположенных в ДФО, через которые иностранцы могут въезжать в Россию по электронным визам, будет определяться правительством РФ.

При этом не предусматривается распространение упрощенного порядка въезда в РФ по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска, расположенные в ДФО. Как ранее отмечал кабмин, в железнодорожных пунктах пропуска нет технической возможности проверить электронные визы.

Технические решения для проверки электронных виз разрабатывались для пунктов пропуска, оснащенных программно-техническими комплексами ведомственного сегмента Пограничной службы ФСБ России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, отмечают авторы законопроекта.