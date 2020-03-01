На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского

АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Греческий полицейский во время операции по пресечению въезда в страну нелегальных иммигрантов ранен камнем, брошенным с турецкой стороны границы, сообщил журналистам источник в правительстве.

Инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте Кастаниес на границе в воскресенье. Через границу пытаются прорваться тысячи мигрантов после того, как власти Турции заявили, что открыли свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

"Полицейский был отправлен в больницу для оказания первой помощи. Полицейский чувствует себя хорошо и, несмотря на травму, вскоре попросил вернуть его к исполнению обязанностей", - сообщил источник.

По его словам, мигранты забрасывают греческих полицейских камнями.

"Мигранты пытаются пройти (через) границу, а турки бросают слезоточивый газ в греческие силы", - сказал чиновник и добавил, что есть видеозаписи таких инцидентов.

Он сообщил также, что власти Греции изменили текст смс-сообщения, которое получают на границе мигранты, с предупреждением не пересекать границу. В сообщении теперь говорится о дезинформации со стороны Турции. "Сейчас сообщение такое: Никто не может пересечь греческие границы. Все те, кто пытается нелегально проникнуть, не пропускаются. Цифры, на которые ссылаются турецкие власти, являются полностью ложными и вводящими в заблуждение", - сообщил он.

Ранее МИД Греции заявил, что Турция ведет кампанию по дезинформации и сообщения о десятках тысяч проникших в Грецию мигрантах не соответствуют действительности. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил двумя днями ранее, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. После этого к границе потянулись тысячи мигрантов. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в воскресенье сказал, что границу пересекли уже 76 358 мигрантов.