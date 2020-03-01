Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды

Закон допускает использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологий".

Ранее зампред комитета СФ по конституционному законодательству Александр Башкин сообщил на заседании палаты, что в 2017 году к ответственности за использование нацисткой символики были привлечены 1665 человек, причем не обошлось без целого ряда случаев серьезных перегибов. Так, в Архангельской области была привлечена к ответственности пользователь интернета, разместившая в сети фотографии с парада Победы 1945 года на Красной площади, на которых фигурировали немецкие штандарты со свастикой.