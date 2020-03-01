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Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды
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РИА Новости

Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды

19:43 01.03.2020 (обновлено: 19:44 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий привлечение к административной ответственности за использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Соответствующие изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Закон допускает использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологий".
Ранее зампред комитета СФ по конституционному законодательству Александр Башкин сообщил на заседании палаты, что в 2017 году к ответственности за использование нацисткой символики были привлечены 1665 человек, причем не обошлось без целого ряда случаев серьезных перегибов. Так, в Архангельской области была привлечена к ответственности пользователь интернета, разместившая в сети фотографии с парада Победы 1945 года на Красной площади, на которых фигурировали немецкие штандарты со свастикой.
Президент РФ Владимир Путин
2 декабря 2019, 18:05
Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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