В Доминикане выявили первый случай заражения коронавирусом

МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения популярной у туристов Доминиканской республики сообщил в воскресенье о первом случае заболевания новым коронавирусом на территории страны.
"Лабораторные анализы подтвердили первый завезенный случай заболевания вирусом COVID-19", - сообщил Рафаэль Санчес Карденас в ходе пресс-конференции, видео выступления публикует издание Caribe.
Как пояснил министр, речь идет о 62-летнем итальянце, который прибыл в страну 22 февраля без симптомов заболевания. Анализы выявили наличие в его организме одновременно вирусов гриппа "В" и нового коронавируса.
Чиновник также сообщил о втором возможном случае этого заболевания - пациент из Франции находится в больнице Рамон-де-Лара и ожидает результатов анализов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
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