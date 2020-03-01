В Доминикане выявили первый случай заражения коронавирусом

МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения популярной у туристов Министр здравоохранения популярной у туристов Доминиканской республики сообщил в воскресенье о первом случае заболевания новым коронавирусом на территории страны.

"Лабораторные анализы подтвердили первый завезенный случай заболевания вирусом COVID-19", - сообщил Рафаэль Санчес Карденас в ходе пресс-конференции, видео выступления публикует издание Caribe

Как пояснил министр, речь идет о 62-летнем итальянце, который прибыл в страну 22 февраля без симптомов заболевания. Анализы выявили наличие в его организме одновременно вирусов гриппа "В" и нового коронавируса.

Чиновник также сообщил о втором возможном случае этого заболевания - пациент из Франции находится в больнице Рамон-де-Лара и ожидает результатов анализов.