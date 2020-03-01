В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента. Архивное фото

Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

© AP Photo / Francois Mori Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пациент с подозрением на коронавирус лежит в Инфекционной больнице № 1 в Москве . Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Пациент с подозрением на коронавирус лежит в Инфекционной больнице № 1 в. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей.

"Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился", — рассказали в штабе.

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Ученые установили, что возбудителем болезни стал коронавирус нового типа — COVID-19.

Общее количество заразившихся в материковом Китае достигло почти 80 тысяч, скончались 2870 человек. Кроме того, случаи заражения также зафиксированы в 53 других странах (около шести тысяч человек, из них 86 скончались).

Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.