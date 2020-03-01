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В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

19:30 01.03.2020 (обновлено: 20:23 01.03.2020)
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пациент с подозрением на коронавирус лежит в Инфекционной больнице № 1 в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что на протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей.
"Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился", — рассказали в штабе.
В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Ученые установили, что возбудителем болезни стал коронавирус нового типа — COVID-19.
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Общее количество заразившихся в материковом Китае достигло почти 80 тысяч, скончались 2870 человек. Кроме того, случаи заражения также зафиксированы в 53 других странах (около шести тысяч человек, из них 86 скончались).
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
Президент Владимир Путин также отметил, что ситуация с коронавирусом в целом находится под контролем.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
35929713
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМоскваКитайРоссияОбщество
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