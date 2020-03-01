Путин одобрил закон о подъемных для военнослужащих

Документ предусматривает, что военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, будет выплачиваться подъемное пособие и суточные при переезде на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с направлением в установленном порядке не на воинские должности без приостановления военной службы.