Путин одобрил закон о подъемных для военнослужащих

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий право на подъемные денежные пособия для военнослужащих, работающих в военно-учебных центрах, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает, что военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, будет выплачиваться подъемное пособие и суточные при переезде на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с направлением в установленном порядке не на воинские должности без приостановления военной службы.
До принятия закона ряд категорий военнослужащих, которые выполняют свои обязанности в военно-учебных центрах, на бывших военных кафедрах, не могли воспользоваться правом на получение подъемных пособий, а также денежными средствами в случае переезда к новому месту службы.
Ранее Конституционный суд РФ обратил внимание на то, что эта категория военнослужащих не уравнена в правах с другими.