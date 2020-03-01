Путин подписал закон об обязанности СМИ и операторов оповещать о ЧС

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности операторов связи и редакций СМИ оповещать население о чрезвычайных ситуациях на основании соответствующего обращения властей, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон дает федеральным, региональным и местным властям право обращаться к операторам связи и редакциям средств массовой информации с требованием обеспечить передачу пользователям услугами связи сигналов оповещения и (или) экстренной информации или, соответственно, с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию.

В зависимости от территории распространения СМИ или от территории, на которой оказываются услуги связи, к редакции или оператору связи обращается тот или иной орган власти.