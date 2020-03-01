Путин подписал закон об обязанности СМИ и операторов оповещать о ЧС

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности операторов связи и редакций СМИ оповещать население о чрезвычайных ситуациях на основании соответствующего обращения властей, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Закон дает федеральным, региональным и местным властям право обращаться к операторам связи и редакциям средств массовой информации с требованием обеспечить передачу пользователям услугами связи сигналов оповещения и (или) экстренной информации или, соответственно, с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию.
В зависимости от территории распространения СМИ или от территории, на которой оказываются услуги связи, к редакции или оператору связи обращается тот или иной орган власти.
От формы распространения СМИ (печатное, электронное, телеканал, радиоканал) зависит, что будет указывать в обращении соответствующий орган власти - требование выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию, говорится в законе.