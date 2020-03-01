Глава дипломатии ЕС призвал провести встречу по Сирии

БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести на предстоящей неделе внеочередное заседание Совета Евросоюза по иностранным делам для обсуждения текущей ситуации в Сирии

"Ситуация в Идлибе представляет серьезную угрозу миру и безопасности во всем мире. Евросоюз должен удвоить усилия по преодолению этого ужасного человеческого кризиса… В этой связи, я призываю провести на следующей неделе внеочередное заседание Совета по иностранным делам для обсуждения складывающейся ситуации, в частности по просьбе министра иностранных дел Греции", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС.

Он добавил, что в ходе своих последних бесед со всеми ключевыми мировыми фигурами "призвал к немедленной деэскалации и к прочному прекращению огня".

"Совет по иностранным делам даст возможность сосредоточиться на последних событиях (в Сирии - ред.) и продолжить совместную работу по всем направлениям для обеспечения максимального эффекта от совместных европейских действий в направлении политического урегулирования сирийского кризиса", - указывается в заявлении Борреля.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции , ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".

Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.