Союз журналистов Сербии отреагировал на ситуацию со Sputnik Турция

Журналисты у Дворца правосудия в Анкаре, куда привели трех задержанных сотрудников Sputnik Турция

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Председатель Союза журналистов Сербии Владимир Радомирович прокомментировал задержания сотрудников Председатель Союза журналистов Сербии Владимир Радомирович прокомментировал задержания сотрудников Sputnik Турция

В офисе Sputnik в Стамбуле днем в воскресенье прошли обыски, ордер выдала городская генпрокуратура. Сотрудники полиции сняли копии жестких дисков компьютеров в редакции.

Радомирович заявил, что случившее свидетельствует об отсутствии изменений в Турции на протяжении последних десяти лет. При этом, он считает, что с подобными обвинениями могут столкнуться и другие журналисты.

“Европейская федерация журналистов (EFJ) уже много лет предупреждает, что Турция - один из главных врагов свободы слова. Число журналистов, которые оказываются за решеткой в Турции, растет”, - заявил он.

Радомирович подчеркнул, что Союз журналистов Сербии протестует против ограничения свободы слова и права журналистов беспрепятственно выполнять свою работу.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.

Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что их задержали. После дачи показаний в Дворце правосудия журналистов отпустили. Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.

Как рассказала одна из журналисток, сотрудникам Sputnik предъявляли обвинения из-за статьи, которую они не писали.

"Еще нам говорили о каком-то видео на Youtube, которое якобы связано с поддержкой терроризма, но я его даже не видела и не понимаю, о чем речь", - сказала она.