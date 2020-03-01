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Союз журналистов Сербии отреагировал на ситуацию со Sputnik Турция
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РИА Новости

Союз журналистов Сербии отреагировал на ситуацию со Sputnik Турция

19:05 01.03.2020
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© РИА НовостиЖурналисты у Дворца правосудия в Анкаре, куда привели трех задержанных сотрудников Sputnik Турция
Журналисты у Дворца правосудия в Анкаре, куда привели трех задержанных сотрудников Sputnik Турция
© РИА Новости
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Председатель Союза журналистов Сербии Владимир Радомирович прокомментировал задержания сотрудников Sputnik Турция.
В офисе Sputnik в Стамбуле днем в воскресенье прошли обыски, ордер выдала городская генпрокуратура. Сотрудники полиции сняли копии жестких дисков компьютеров в редакции.
Журналисты Sputnik Турция освобождены после допроса в Анкаре
18:37
Журналисты Sputnik Турция рассказали о предъявленном обвинении
Радомирович заявил, что случившее свидетельствует об отсутствии изменений в Турции на протяжении последних десяти лет. При этом, он считает, что с подобными обвинениями могут столкнуться и другие журналисты.
“Европейская федерация журналистов (EFJ) уже много лет предупреждает, что Турция - один из главных врагов свободы слова. Число журналистов, которые оказываются за решеткой в Турции, растет”, - заявил он.
Радомирович подчеркнул, что Союз журналистов Сербии протестует против ограничения свободы слова и права журналистов беспрепятственно выполнять свою работу.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
14:54
Симоньян возмущена задержанием сотрудников Sputnik Турция
Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что их задержали. После дачи показаний в Дворце правосудия журналистов отпустили. Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.
Как рассказала одна из журналисток, сотрудникам Sputnik предъявляли обвинения из-за статьи, которую они не писали.
"Еще нам говорили о каком-то видео на Youtube, которое якобы связано с поддержкой терроризма, но я его даже не видела и не понимаю, о чем речь", - сказала она.
Всех сотрудников Sputnik Турция освободили вскоре после телефонного разговора главы российского МИД Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.
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МедиавойныSputnikМевлют ЧавушоглуМаргарита СимоньянТурцияВ мире
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