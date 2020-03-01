В Москве из кальянной в полицию доставили 70 подростков

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции доставили в отдел 70 подростков после проверки в одном из баров с кальянным залом на западе Москвы, сообщили в пресс-центре МВД.
Отмечается, что в помещении находились подростки в возрасте от 15 до 18 лет, которые были доставлены в территориальные отделы для освидетельствования, после чего их передали родителям.
Кроме того, полицейские обнаружили, что в баре реализовывалась алкогольная продукция, в том числе не маркированная специальными федеральными марками, и табак для кальянов без соответствующей маркировки.
Отмечается, что товаросопроводительные документы на реализацию алкогольной продукции в заведении отсутствовали, а все расчеты проводились через онлайн-переводы без кассовых чеков.
Полиция составила пять административных протоколов: четыре по статье 20.20 КоАП РФ "Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах, либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах" и по статье 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции".
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