В Москве из кальянной в полицию доставили 70 подростков

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции доставили в отдел 70 подростков после проверки в одном из баров с кальянным залом на западе Сотрудники полиции доставили в отдел 70 подростков после проверки в одном из баров с кальянным залом на западе Москвы , сообщили в пресс-центре МВД.

Отмечается, что в помещении находились подростки в возрасте от 15 до 18 лет, которые были доставлены в территориальные отделы для освидетельствования, после чего их передали родителям.

Кроме того, полицейские обнаружили, что в баре реализовывалась алкогольная продукция, в том числе не маркированная специальными федеральными марками, и табак для кальянов без соответствующей маркировки.

Отмечается, что товаросопроводительные документы на реализацию алкогольной продукции в заведении отсутствовали, а все расчеты проводились через онлайн-переводы без кассовых чеков.