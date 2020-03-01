В Чехии зафиксировали три первых случая заражения коронавирусом

ПРАГА, 1 мар – РИА Новости. Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии, двое больных лежат в пражской больнице Na Bulovce, один – в больнице города Усти-над-Лабем, сообщил на специальной пресс-конференции глава минздрава Адам Войтех.
"Один из заболевших вернулся в Прагу после стажировки в одном из университетов в Италии, второй пациент пражской больницы – американка, которая учится в Милане. Тот больной, который лежит в больнице города Усти-над-Лабем, вернулся из Италии, где проводил отпуск на горнолыжном курорте", - сообщил министр.
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