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В Чехии зафиксировали три первых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Чехии зафиксировали три первых случая заражения коронавирусом

18:37 01.03.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото
ПРАГА, 1 мар – РИА Новости. Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии, двое больных лежат в пражской больнице Na Bulovce, один – в больнице города Усти-над-Лабем, сообщил на специальной пресс-конференции глава минздрава Адам Войтех.
"Один из заболевших вернулся в Прагу после стажировки в одном из университетов в Италии, второй пациент пражской больницы – американка, которая учится в Милане. Тот больной, который лежит в больнице города Усти-над-Лабем, вернулся из Италии, где проводил отпуск на горнолыжном курорте", - сообщил министр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЧехияВ мире
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