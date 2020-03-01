В Чехии зафиксировали три первых случая заражения коронавирусом

"Один из заболевших вернулся в Прагу после стажировки в одном из университетов в Италии, второй пациент пражской больницы – американка, которая учится в Милане. Тот больной, который лежит в больнице города Усти-над-Лабем, вернулся из Италии, где проводил отпуск на горнолыжном курорте", - сообщил министр.