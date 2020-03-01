Вышинский прокомментировал преследование журналистов Sputnik Турция

"Все это просто до боли знакомо, поскольку по такой же схеме преследовался сайт "РИА Новости Украина", поскольку все было примерно так же: обыски, арест и обвинения... Я считаю, что нужна немедленная адекватная реакция международных структур, иначе это все далеко зайдет", - приводит сайт СПЧ мнение Вышинского.

Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября приехал в Россию.