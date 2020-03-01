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Вышинский прокомментировал преследование журналистов Sputnik Турция
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РИА Новости

Вышинский прокомментировал преследование журналистов Sputnik Турция

18:34 01.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время интервью в студии радио Sputnik
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время интервью в студии радио Sputnik
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что преследование журналистов Sputnik Турция идет по украинскому сценарию, сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ.
В субботу в квартиры троих сотрудников Sputnik Турция, являющихся турецкими гражданами, ворвались митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. Сотрудники агентства перестали выходить на связь, а в воскресенье стало известно, что их доставили во Дворец правосудия в Анкаре. После допроса их отпустили - прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.
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"Все это просто до боли знакомо, поскольку по такой же схеме преследовался сайт "РИА Новости Украина", поскольку все было примерно так же: обыски, арест и обвинения... Я считаю, что нужна немедленная адекватная реакция международных структур, иначе это все далеко зайдет", - приводит сайт СПЧ мнение Вышинского.
По его словам, в условиях падения рейтинга "власть (Турции) пытается какими-то способами за счет репрессий по отношению к журналистам поднять, с одной стороны, градус ужаса, нагнетая антироссийскую истерию, а с другой стороны, пытается поднять уровень доверия к себе за счет таких якобы жестких мер по отношению к журналистам".
Также в воскресенье полицейские пришли в офис агентства в Стамбуле, потребовав встречу с руководством Sputnik. Агентство Sputnik Турция сообщило о задержании своего главреда Махира Бозтепе. Позднее его освободили. В серверном помещении представительства проходит обыск, полицейские изучают техническое помещение, снимают копии жёстких дисков с компьютеров.
Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября приехал в Россию.
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