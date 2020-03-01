МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в воскресенье заявил, что границу пересекли уже 76 358 мигрантов.
"Никто не может пересечь греческие границы. Всех тех, кто пытается нелегально проникнуть, не пропускают. Цифры, на которые ссылаются турецкие власти, абсолютно ложные и вводят в заблуждение", - написал греческий МИД в Twitter.
"Продолжается кампания по дезинформации со стороны турецких властей. Реальность: 10 тысяч человек не смогли въехать на территорию Греции (все в районе Эврос) со вчерашнего утра до сегодняшнего утра. 73 человека - не связанные с Идлибом - которые незаконно проникли на греческую территорию, были арестованы, против них возбуждены дела", - написал МИД.