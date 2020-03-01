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Sputnik является одним из лидеров медиарынка в Турции
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РИА Новости

Sputnik является одним из лидеров медиарынка в Турции

18:10 01.03.2020 (обновлено: 18:11 01.03.2020)
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© SputnikРадиостанция Sputnik Türkiye
Радиостанция Sputnik Türkiye
© Sputnik
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Sputnik Турция, где в воскресенье прошли обыски и задержания, является одним из лидеров турецкого медиарынка, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".
Агрессивно настроенные митингующие ворвались в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, в субботу вечером. Журналистов запугивали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность. В воскресенье полиция прибыла в офис Sputnik в Стамбуле с обыском, в этот же день журналистов Sputnik допросили в Анкаре и затем отпустили, состава преступления в их действиях не нашли.
Журналисты Sputnik Турция освобождены после допроса в Анкаре
17:56
Журналисты Sputnik Турция рассказали о предъявленных им обвинениях
"Агентство Sputnik Turkey входит в топ-10 самых читаемых информационных ресурсов Турции", - сообщила пресс-служба.
По данным Google Analytics, число среднемесячных уникальных посетителей сайта Sputnik Турция в 2019 году составило 7,4 миллиона человек, показав рост на 30% по сравнению с 2018 годом, среднемесячное число просмотров - 24,3 миллиона, что на 32% больше, чем годом ранее, добавили в пресс-службе. По данным Similar Web, 90% просмотров сайта агентства приходится на турецкую аудиторию. Его подписчиками в соцсетях являются почти 1,2 миллиона человек.
"Спикерами Sputnik Turkey в 2019 году стали министр обороны Турции Хулуси Акар, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмез и другие ведущие политики в стране", - добавили в пресс-службе.
Журналисты у Дворца правосудия в Анкаре, куда привели трех задержанных сотрудников Sputnik Турция
17:11
Освобожденных в Анкаре журналистов Sputnik встретили аплодисментами
Отмечается, что охват радио Sputnik в Турции составил около 40% местного населения. В 2019 году его удостоили премии детской ассоциации Hempa, как самое отзывчивое радио. В ассоциации тогда поблагодарили Sputnik за то, что он предоставляет микрофон детям в своей передаче, за журналистский подход и язык.
Ведущая турецкая газета Yeni Şafak в апреле 2019 года назвала интернет-портал и радиостанцию Sputnik Турция "одним из самых заметных проектов" иностранных СМИ в Турции, а американский журнал Foreign Policy выпустил статью про портал агентства с заголовком "Россия выиграла информационную войну в Турции".
В 2019 году в одном из крупнейших университетов Турции Йедитепе состоялась церемония награждения отличившихся в 2018 году СМИ, журналистов и деятелей искусства. По итогам опроса по 35 номинациям, в котором приняли участие 25 тысяч студентов, Sputnik Турция был признан лучшим новостным сайтом страны.
Вид Анкары
16:30
Турецкие журналистские организации осудили задержания в Sputnik
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияSputnikРоссия сегодняТурцияСтамбулРоссияВ мире
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