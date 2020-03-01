Sputnik является одним из лидеров медиарынка в Турции

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Sputnik Турция , где в воскресенье прошли обыски и задержания, является одним из лидеров турецкого медиарынка, сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Агрессивно настроенные митингующие ворвались в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, в субботу вечером. Журналистов запугивали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность. В воскресенье полиция прибыла в офис Sputnik в Стамбуле с обыском, в этот же день журналистов Sputnik допросили в Анкаре и затем отпустили, состава преступления в их действиях не нашли.

"Агентство Sputnik Turkey входит в топ-10 самых читаемых информационных ресурсов Турции", - сообщила пресс-служба.

По данным Google Analytics, число среднемесячных уникальных посетителей сайта Sputnik Турция в 2019 году составило 7,4 миллиона человек, показав рост на 30% по сравнению с 2018 годом, среднемесячное число просмотров - 24,3 миллиона, что на 32% больше, чем годом ранее, добавили в пресс-службе. По данным Similar Web, 90% просмотров сайта агентства приходится на турецкую аудиторию. Его подписчиками в соцсетях являются почти 1,2 миллиона человек.

"Спикерами Sputnik Turkey в 2019 году стали министр обороны Турции Хулуси Акар, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмез и другие ведущие политики в стране", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что охват радио Sputnik в Турции составил около 40% местного населения. В 2019 году его удостоили премии детской ассоциации Hempa, как самое отзывчивое радио. В ассоциации тогда поблагодарили Sputnik за то, что он предоставляет микрофон детям в своей передаче, за журналистский подход и язык.

Ведущая турецкая газета Yeni Şafak в апреле 2019 года назвала интернет-портал и радиостанцию Sputnik Турция "одним из самых заметных проектов" иностранных СМИ в Турции, а американский журнал Foreign Policy выпустил статью про портал агентства с заголовком "Россия выиграла информационную войну в Турции".