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ЛНР призвала ОБСЕ препятствовать силовикам в обстрелах Донбасса
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РИА Новости

ЛНР призвала ОБСЕ препятствовать силовикам в обстрелах Донбасса

17:54 01.03.2020
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© Фото : Joint Forces OperationСотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ повлиять на украинских силовиков для прекращения обстрелов территории ЛНР, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле в воскресенье со стороны ВС Украины подконтрольного республике поселка Донецкий. В результате обстрела повреждения получили жилой дом и несколько хозяйственных построек по трем адресам. Повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электроснабжения.
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"Мы призываем СММ ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских силовиков для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса", - заявил Филипоненко.
По его словам, все материалы по результатам преступных действий будут переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира бригады ВС Украины, с позиций которой велся обстрел территории республики.
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СММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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