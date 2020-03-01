ЛНР призвала ОБСЕ препятствовать силовикам в обстрелах Донбасса

Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле в воскресенье со стороны ВС Украины подконтрольного республике поселка Донецкий. В результате обстрела повреждения получили жилой дом и несколько хозяйственных построек по трем адресам. Повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электроснабжения.

"Мы призываем СММ ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских силовиков для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса", - заявил Филипоненко.

По его словам, все материалы по результатам преступных действий будут переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира бригады ВС Украины, с позиций которой велся обстрел территории республики.