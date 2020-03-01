Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Закон предусматривает продление действия программы маткапитала до конца 2026 года, а также ежегодную индексацию. Деньги будут выплачивать семьям, в которых с 1 января нынешнего года появился на свет или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.