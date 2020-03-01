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2020-03-01T18:44+0300
https://ria.ru/20200301/1566114372.html
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
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РИА Новости

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

17:50 01.03.2020 (обновлено: 18:44 01.03.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ
 Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Ранее в Госдуму внесли поправки об использовании материнского капитала, подготовленные в соответствии с поручениями главы государства, которые он озвучил Федеральному собранию.
Закон предусматривает продление действия программы маткапитала до конца 2026 года, а также ежегодную индексацию. Деньги будут выплачивать семьям, в которых с 1 января нынешнего года появился на свет или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.
Срок оформления материнского капитала сократится до пяти дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, — с 30 до десяти дней.
Кроме того, правительство ранее предлагало разрешить использовать материнский капитал на строительство или реконструкцию дома на садовом земельном участке.
Женщина с детьми
20 февраля, 16:15
Как еще теперь можно будет использовать материнский капитал
58238211424102
Обсудить 44
Госдума РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
💖💖💖💖💖Спасибо за заботу о наших матерях!!! Многих лет жизни Вам, Владимир Владимирович!!!!
1 марта, 18:06
Архангел Гавриил
110622004041
Голосование тут не причём...Путин заботится о гражданах своей страны и он это доказывает делами..
1 марта, 18:02
Сила В Правде
9540005366
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