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2020-03-01T17:50+0300
https://ria.ru/20200301/1566114122.html
Во Внуково проверяют всех пассажиров, недавно побывавших в Италии
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РИА Новости

Во Внуково проверяют всех пассажиров, недавно побывавших в Италии

17:50 01.03.2020
1718
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково.
Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково.. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В московском аэропорту Внуково начали проверять не только прибывших из Италии пассажиров, но и тех, кто ранее находился в этой стране, передает корреспондент РИА Новости.
По прилету из Германии корреспондента РИА Новости спросили, была ли она ранее в Италии. Узнав, что она действительно была там на прошлой неделе, сотрудница погранслужбы без объяснений забрала у нее загранпаспорт. Спустя некоторое время в зоне паспортного контроля собрались и другие люди, ранее посетившие Италию.
Сотрудница лаборатории
Вчера, 15:04
Минздрав скорректировал рекомендации по диагностике коронавируса
По-прежнему ничего не объясняя, пассажирам выдали защитные медицинские маски. Их принесла женщина, представившаяся сотрудницей одной из спецслужб. Увидев, что корреспондент сделала фотографии на телефон, на которые попала эта женщина со стопкой отобранных паспортов в руке, она стала давить на корреспондента и заставила удалить эти фотографии, затем проинспектировала галерею изображений в телефоне.
Далее пассажиров привели в зону со специалистами в защитных костюмах, которая, впрочем, никак не отгорожена от остальных путешественников. Там им вернули паспорта, померили температуру, попросили заполнить анкету, включающую в себя вопросы о сроках пересечения границ, местах проживания и работы. Затем один человек в защитном костюме сфотографировал корреспондента, а другой выдал памятку о профилактике коронавируса. После корреспондента отпустили.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
В четверг Ростуризм выпустил рекомендации российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию из-за участившихся там случаев заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Санитарная обработка мавзолея Фатимы Масуме в Куме
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
© AFP 2020 / Atta Kenare

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

Санитарная обработка автобуса в Тегеране
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
© РИА Новости / Антон Быстров

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
© AFP 2020 / Banaras Khan

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Врач проверяет температуру тела человека, возвращающегося из Ирана в карантинной зоне в пакистано-иранском приграничном городе Тафтан
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
© AP Photo

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
© AP Photo

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Мужчина в маске в Ла Калета, Тенерифе
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
© AP Photo

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

Туристы фотографируются на фоне собора в Милане
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

Девушка в медицинской маске на улице Милана
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AFP 2020 / Yonhap

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

Очередь за медицинскими масками в Тэгу
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© AFP 2020 / Yonhap

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

Медицинские работники пассажиров в Тэгу
14 из 15

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
© AP Photo / Lee Jin-man

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
14 из 15

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
902020
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Распространение нового коронавирусаВнуковоНовости - ТуризмИталияОбщество
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