Полицейские снимают копии жестких дисков в офисе Sputnik в Стамбуле

Тем временем проходит обыск в серверном помещении представительства. Полицейские изучают техническое помещение, добавили в Sputnik.

Тем временем полицейские пришли в офис агентства в Стамбуле, потребовав встречу с руководством Sputnik. Позднее Sputnik Турция сообщило о задержании своего главреда Махира Бозтепе.