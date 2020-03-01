Полицейские снимают копии жестких дисков в офисе Sputnik в Стамбуле

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции снимают копии жёстких дисков с компьютеров в офисе Sputnik Турция в Стамбуле, сообщили РИА Новости в агентстве.
"В офисе Sputnik Турция в Стамбуле сотрудники полиции снимают копии жёстких дисков с компьютеров", - сообщили в агентстве.
Тем временем проходит обыск в серверном помещении представительства. Полицейские изучают техническое помещение, добавили в Sputnik.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся турецкими гражданами, ворвались митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. Сотрудники агентства перестали выходить на связь, а в воскресенье стало известно, что их доставили в Дворец правосудия в Анкаре. После допроса их отпустили - прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.
Тем временем полицейские пришли в офис агентства в Стамбуле, потребовав встречу с руководством Sputnik. Позднее Sputnik Турция сообщило о задержании своего главреда Махира Бозтепе.