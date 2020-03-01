В Ингушетии полиция проверит инцидент со стрельбой на свадьбе

"Сотрудниками полиции проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по факту стрельбы во время сопровождения свадебного кортежа, устанавливаются свидетели и очевидцы события", - говорится в сообщении в аккаунте регионального МВД в Instagram.