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В Ингушетии полиция проверит инцидент со стрельбой на свадьбе
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РИА Новости

В Ингушетии полиция проверит инцидент со стрельбой на свадьбе

17:43 01.03.2020 (обновлено: 17:46 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после публикации видео, на котором во время проезда свадебного кортежа ведется стрельба в воздух, сообщает региональное МВД.
Ранее в Сети появился видеоролик, на котором во время проезда свадебного кортежа в Ингушетии из нескольких автомобилей неизвестные стреляют в воздух из автоматического оружия.

"Сотрудниками полиции проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по факту стрельбы во время сопровождения свадебного кортежа, устанавливаются свидетели и очевидцы события", - говорится в сообщении в аккаунте регионального МВД в Instagram.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
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Республика ИнгушетияРоссияПроисшествия
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