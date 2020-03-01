РФ призвала ОБСЕ оценить запрет Латвии на въезд журналисту "Известий"

Ранее сообщалось, что в конце февраля корреспондента "Известий" Андрея Захарова не пустили в Латвию по запросу официального Таллина, а его виза была аннулирована.

"Призываем представителя ОБСЕ по свободе слова Арлема Дезира дать соответствующую оценку лишению журналиста свободы передвижения по причине его профессиональной деятельности", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве рассматривают установление министерством внутренних дел Эстонии запрета на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на 5 лет для российского журналиста Захарова "как грубейшее нарушение фундаментальных демократических принципов и международных норм в области свободы слова".

"В разъяснении оснований своих действий эстонская сторона прямо сослалась на неугодное ей содержание сюжетов, записанных Андреем Захаровым в Таллинне в 2019 году. Считаем подобный произвол со стороны страны-члена Евросоюза в отношении придерживающихся альтернативной точки зрения журналистов под надуманным предлогом защиты национальной безопасности недопустимым. Этот инцидент не должен остаться без внимания профильных правозащитных структур в Европе", - добавили в российском МИД.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".