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Медиавойны
2020-03-01T18:00+0300
https://ria.ru/20200301/1566108893.html
РФ призвала ОБСЕ оценить запрет Латвии на въезд журналисту "Известий"
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РИА Новости

РФ призвала ОБСЕ оценить запрет Латвии на въезд журналисту "Известий"

17:38 01.03.2020 (обновлено: 18:00 01.03.2020)
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. МИД России призвал представителя ОБСЕ по свободе слова Арлема Дезира дать оценку действиям Латвии, запретившей въезд в страну журналисту "Известий" из-за его профессиональной деятельности.
Ранее сообщалось, что в конце февраля корреспондента "Известий" Андрея Захарова не пустили в Латвию по запросу официального Таллина, а его виза была аннулирована.
"Призываем представителя ОБСЕ по свободе слова Арлема Дезира дать соответствующую оценку лишению журналиста свободы передвижения по причине его профессиональной деятельности", - говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве рассматривают установление министерством внутренних дел Эстонии запрета на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на 5 лет для российского журналиста Захарова "как грубейшее нарушение фундаментальных демократических принципов и международных норм в области свободы слова".
Здание газеты Известия на Пушкинской площади
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"В разъяснении оснований своих действий эстонская сторона прямо сослалась на неугодное ей содержание сюжетов, записанных Андреем Захаровым в Таллинне в 2019 году. Считаем подобный произвол со стороны страны-члена Евросоюза в отношении придерживающихся альтернативной точки зрения журналистов под надуманным предлогом защиты национальной безопасности недопустимым. Этот инцидент не должен остаться без внимания профильных правозащитных структур в Европе", - добавили в российском МИД.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
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