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В Катаре выявили два новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Катаре выявили два новых случая заражения коронавирусом

17:30 01.03.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровКоронавирус
Коронавирус
© РИА Новости / Антон Быстров
Коронавирус. Архивное фото
КАИР, 1 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Катара в воскресенье объявило о двух новых случаях заражения коронавирусом.
Власти эмирата в субботу заявили о регистрации первого случая заражения новым коронавирусом.
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"Министерство здравоохранения объявляет о том, что медицинские анализы выявили еще два случая инфицирования коронавирусом", - говорится в заявлении минздрава Катара.
Согласно заявлению ведомства, новые случаи зафиксированы у подданных Катара, которые ранее после эвакуации из Ирана на частном самолете уже были помещены в карантин.
Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в пяти арабских странах: Бахрейне, Ираке, Кувейте, Омане и Алжире.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
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Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКатарКитайУханьВ мире
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