В Катаре выявили два новых случая заражения коронавирусом

Чума XXI века: что если мы не умрем

Чума XXI века: что если мы не умрем

"Министерство здравоохранения объявляет о том, что медицинские анализы выявили еще два случая инфицирования коронавирусом", - говорится в заявлении минздрава Катара.

Согласно заявлению ведомства, новые случаи зафиксированы у подданных Катара, которые ранее после эвакуации из Ирана на частном самолете уже были помещены в карантин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.