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2020-03-01T19:45+0300
https://ria.ru/20200301/1566104547.html
С 1 марта в России вступили в силу ряд законов
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РИА Новости

С 1 марта в России вступили в силу ряд законов

17:29 01.03.2020 (обновлено: 19:45 01.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили, а также заработали несколько других нормативов и правил.

Незарегистрированные лекарства

По новому закону правительство может устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости медицинских препаратов, это понятие уточнили и унифицировали. Также в документе сформулировали принцип формирования цены по госзакупкам взаимозаменяемых лекарственных препаратов.
Кроме того, с начала этого месяца в страну можно ввозить некоторые не зарегистрированные в России лекарственные препараты, содержащие наркотические средства или психотропные вещества. Это правило действует в отношении конкретных пациентов и заболеваний в случае неэффективности или невозможности применения зарегистрированных лекарств.
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Маркировка обуви

С 1 марта всю продаваемую в России обувь придется маркировать. Наклейки с электронным чипом будут наносить либо на потребительскую упаковку, либо на обувь, либо на товарный ярлык обувных товаров. Кроме того, участники рынка теперь обязаны вносить в информационную систему сведения о маркировке обуви и данные об обороте товаров. Сфотографировав марку на смартфон, на специальном сайте можно будет получить всю информацию о производителе и убедиться, что товар не контрафактный.

ГОСТ на раритетные автомобили

По вступившему в воскресенье в силу ГОСТу о раритетных и классических транспортных средствах старые автомобили смогут стать полноправными участниками дорожного движения. Прежде у владельцев таких машин не существовало правового механизма для отнесения их транспортного средства к разряду раритетных.
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В новом законе речь идет о мотоциклах, легковых автомобилях и прицепов старше 30 лет, а также грузовиках и автобусах старше 50 лет. При этом, как пояснили в Росстандарте, речь идет только о транспортных средствах с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненных или отреставрированных до оригинального состояния.

Гонорары для адвокатов

С 1 марта в соглашении на оказание юридических услуг можно будет указать, что вознаграждение адвоката зависит от результата рассмотрения дела в суде. Однако выплачивать юристам дополнительные гонорары за успешное завершение дела можно будет только в рамках гражданско-правовых споров. На юристов, ведущих административные и уголовные дела, новое правило не распространяется.
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Частично бесплатный интернет

В рамках проекта "Доступный интернет" провайдеры перестали взимать плату за трафик при посещении сайтов российских органов власти.
Так, на социально значимые интернет-ресурсы теперь можно зайти даже при нулевом балансе. В новом законе речь идет о портале госуслуг, сайтах президента, правительства, обеих палат Федерального собрания, всех федеральных органов исполнительной власти и региональных правительств. Также планируется ввести свободный доступ к определенным соцсетям и мессенджерам.
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