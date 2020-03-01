Граждане Азербайджана вернутся из Ирана специальным рейсом

"В связи с временным закрытием границы между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой 29 февраля принимаются соответствующие меры для обеспечения возвращения граждан Азербайджана, в настоящее время находящихся в Иране. С этой целью 4 марта будет организован рейс из Ирана в Азербайджан и посредством специального коридора граждане будут возвращены в страну", - говорится в сообщении штаба.