В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления

АНКАРА, 1 мар - РИА Новости, Алена Палажченко. Освобожденные в Анкаре три журналиста Sputnik Турция вышли из Дворца правосудия после дачи показаний, передает корреспондент РИА Новости.
Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действиях журналистов, говорится в протоколе допроса, который был выдан им на руки после процедуры.
При этом главный редактор агентства Sputnik Турция Махир Бозтепе в последний раз выходил на связь почти два часа назад - перед тем, как его должны были, по его словам, доставить в управление безопасности в Стамбуле.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находились в силовых структурах Турции. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, журналистов Sputnik завели в здание Дворца правосудия в Анкаре для допроса.