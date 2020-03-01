В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления

АНКАРА, 1 мар - РИА Новости, Алена Палажченко. Освобожденные в Анкаре три журналиста Освобожденные в Анкаре три журналиста Sputnik Турция вышли из Дворца правосудия после дачи показаний, передает корреспондент РИА Новости.

Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действиях журналистов, говорится в протоколе допроса, который был выдан им на руки после процедуры.

При этом главный редактор агентства Sputnik Турция Махир Бозтепе в последний раз выходил на связь почти два часа назад - перед тем, как его должны были, по его словам, доставить в управление безопасности в Стамбуле.