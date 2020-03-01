Освобожденных в Анкаре журналистов Sputnik встретили аплодисментами

АНКАРА, 1 мар - РИА Новости, Алена Палажченко. Освобожденные в Анкаре три журналиста Sputnik Турция вышли из Дворца правосудия после дачи показаний, их встретили аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находились в силовых структурах Турции. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, журналистов Sputnik завели в здание Дворца правосудия в Анкаре для допроса.