В Госдуме оценили согласие Трампа на участие во встрече "пятерки" ООН

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В ближайшем будущем может произойти рождение нового формата "Большой пятерки" (G5) с участием РФ, США, КНР, Франции и Великобритании, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке. До этого президент РФ Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция, ответы от США и Великобритании не получены. Посол США в РФ Джон Салливан позднее заявил, что Трамп рассматривает данное предложение.
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"Тот факт, что Трамп, по сути дела, принял предложение Владимира Путина и готов принять участие в подобной встрече, означает, что в ближайшем будущем может произойти рождение нового формата G5 - "Большой пятерки" с участием РФ, США, КНР, Франции и Великобритании, в рамках которого возможно полноценное обсуждение глобальных проблем", - заявила Панина.
Вместе с тем, по мнению Паниной, идея проведения подобной встречи именно в Нью-Йорке является, как минимум, спорной.
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"США уже достаточно дискредитировали себя "визовыми скандалами", регулярной невыдачей виз российским дипломатам, дипломатам из других стран, что приводит к переносу или срыву важных мероприятий и консультаций в рамках ООН. На этом фоне выбор Нью-Йорка в качестве переговорной площадки может вызвать большие вопросы у других участников "Большой пятерки", - подчеркнула Панина.
Депутат считает, что было бы лучше, если бы первая встреча G5 прошла на нейтральной территории, например в Женеве или в Вене.
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