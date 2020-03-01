В Госдуме оценили согласие Трампа на участие во встрече "пятерки" ООН

"США уже достаточно дискредитировали себя "визовыми скандалами", регулярной невыдачей виз российским дипломатам, дипломатам из других стран, что приводит к переносу или срыву важных мероприятий и консультаций в рамках ООН. На этом фоне выбор Нью-Йорка в качестве переговорной площадки может вызвать большие вопросы у других участников "Большой пятерки", - подчеркнула Панина.