У прибывшей из Италии жительницы Белоруссии заподозрили коронавирус

В пятницу Минздрав сообщил, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента БНТУ, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в инфекционной больнице Минска. Коронавирус не подтвержден ни у кого из близкого окружения зараженного иранца, однако отец его подруги находится под подозрением из-за "сомнительного результата" одного из тестов, проводятся дополнительные исследования.

"Министерство здравоохранения информирует о том, что в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

Таким образом, "всего на сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента". "У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет", - говорится в сообщении.

Ближайшее окружение студента из Ирана и часть одногруппников, имеющие признаки респираторной инфекции, госпитализированы в минскую инфекционную больницу, у них взяли анализы. Другая часть студентов из группы, с которыми иранец учился, без признаков инфекционного заболевания помещена в клинический госпиталь под Минском под наблюдение на время инкубационного периода - 14 дней. "На сегодняшний момент лабораторные исследования не выявили наличие РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, у данных пациентов", - говорится в сообщении.

Тесты белоруски из Витебска "выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов", сообщает минздрав. Такие мероприятия в эти дни проходят по всей стране.

"Белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении. Здесь у всех прибывших взяли тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в витебскую инфекционную больницу.

В ведомстве отметили, что "на сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет". "Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные", - говорится в сообщении.

В Белоруссии решено проводить обследования всех прибывших из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии с 20 февраля. За ними, а также за остальными студентами и преподавателями БНТУ осуществляется медицинское наблюдение, в том числе посещение на дому, а по показаниям – обследование и госпитализация. В связи с тем, что число белорусских и зарубежных граждан, которых необходимо обследовать и госпитализировать, растет, увеличено количество учреждений здравоохранения, куда будут помещать находящихся в зоне риска граждан с симптомами респираторных заболеваний.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.